USA esimest koroonaviirusega patsienti ravib robot

30-aastasel mehel diagnoositi viirus esmaspäeval. Ta läks 19. jaanuaril kiirabikliinikusse ja ütles töötajatele, et ta on mures uue koroonaviiruse sümptomite pärast, kuna viibis hiljuti Hiinas Wuhanis, teatas Diaz.

Haigestunud mees oli neljapäeval stabiilses seisundis, aga ta on endiselt isoleeritud, teatas dr Diaz.

Washingtoni osariigi tervishoiuametnikud kinnitasid neljapäeval, et nad on võtnud ühendust 43 inimesega, keda peetakse 30-aastase mehe «lähedasteks kontaktideks» ja kellega ta on Hiinast Wuhanist naasmise järel suhelnud.