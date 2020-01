Sünnitraumaga ilmale tulnud Jete Lisee vajab kõndima hakkamiseks kaasmaalaste abi

Pisike Jete Lisee, kes on praegu aasta ja üheksa kuud vana, tuli ilmale sünnitraumaga ning tema diagnoosiks on laste tserebraalparalüüs. Jete ei rooma, istu ega kõnni. Ta vajab kõiges abi, kuid arstid ja Jete füsioterapeut on lootusrikkad, et ühel päeval kõnnib tüdruk ise. Selleks on vaja aga panustada füsioteraapiasse.