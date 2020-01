Kaheksa päeva koomas: haigest kurgust sai alguse tihti surmaga lõppev haigus

Kiah tuli 2018. aasta detsembris koolist koju, kurtes, et ei tunne end hästi. Tema ema Hayley arvas esiti tütrel olevat gripi, vahendab Fox News, ja saatis ta magama, lootuses, et puhkus aitab. Järgmisel päeval jäi Kiah koolist koju ja tema seisund võttis kiiresti pöörde halvemuse poole.

Tüdruk ei reageerinud ja ta nahk muutus sinakaks. Samuti näis, et tal tekkis lööve – pere sai hiljem teada, et see on sepsise üks ilmingutest. Sepsis ehk veremürgitus on kõige raskekujulisem infektsioonhaigus, mis tähendab kogu keha haaravat põletikku.

Kiah viidi Queens'i meditsiinikeskusesse Nottinghami. Hayley meenutab, et ühel hetkel ümbritsesid tütart 25 arsti ja õde.

«Ma polnud kunagi isegi sepsisest kuulnud, rääkimata sümptomitest,» tõdeb Hayley. «Ühel hetkel näis Kiahil olevat hea ja järgmisel minutil ühendati ta masinate külge, mis aitaksid teda elus hoida,» meenutab Hayley. «Ma arvasin, et kaotan oma väikese tüdruku.»

Arstid olid sunnitud viima Kiahi meditsiiniliselt esile kutsutud koomasse, et päästa tema elu. «See oli meie ainus võimalus,» ütles Hayley ja lisas, et arstid pidid puurima tüdruku säärde augu, et «pumbata» kehasse ravimikokteil, mis aitaks tal nakkusega võidelda.»

Kiah Stone-Richards ühendati aparaatidega, mis aitasid tal elus püsida. FOTO: Stone-Richards family / SWNS/Stone-Richards family / SWNS/Scanpix

«Sepsist on raske märgata, sümptomeid on palju ja ma poleks iial osanud seda isegi kahtlustada,» tõdeb ema. «Arstide arvates sai see kõik alguse kurguinfektsioonist.»

Kaheksa päeva hiljem ilmutas Kiah äkki paranemismärke ja jõululaupäeval avas tüdruk silmad. «See oli ime,» ütleb Hayley.

Kolm nädalat hiljem tunnistati Kiah piisavalt terveks, et lubada ta koju. Surmalähedane kogemus jättis aga jälje – kardiomüopaatia. Selle haiguse korral on südamelihase jaoks raskendatud vere kehasse laili pumpamine.

Ema sõnul läheb aga surma seljatanud tüdrukul hästi ja ta pakatab taas rõõmust.