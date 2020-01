56 surnut: Hiina ekspert avaldab, millised on uude viirusse nakatumisel sümptomid

«Esialgsed sümptomid on väga sarnased. Pärast palaviku teket tunnevad nakatunud väsimust, ja neil on isegi seedeprobleemid,» räägib Lanjuan Hiina riiklikus telekanalis CCTV . Samuti tekib kuiv köha ja muud tüüpilised ülemiste hingamisteede nakkuslike viirushaiguste sümptomid. Tavalist külmetushaigust põhjustavad nimelt samuti viirused. Koroonaviirus on aga visa ja tekitab edasi paljunedes paljudel juhtudel mõlemapoolset kopsupõletikku.

Hiina arstid on saanud haiguse kulgu praeguseks piisavalt kaua jälgida ja selle muster on selge. Uue koroonaviiruse peiteperiood on 10-14 päeva, nii et pärast nakatumist näib inimene veel mõni aeg terve, aga võib nakkust edasi anda ka enne ise tõbiseks jäämist. Samasse viirusperekonda kuuluv SARS käitus sarnaselt – ka selle peiteaeg oli 14 päeva, tõdeb Lanjuan.