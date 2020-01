Üllatav põhjus, miks ei tohiks keha pesemiseks švammi kasutada

Švammid on hea viis surnud naharakkude eemaldamiseks, kuid dermatoloogide sõnul jääb suur osa kehalt eemaldatud naharakkudest ja mustusest švammi sisse ning inimesed ei puhasta švamme piisavalt. Samuti on isegi regulaarse puhastamise korral raske švammidest baktereid eemaldada. See tähendab, et regulaarselt švammiga pestes võib nahale baktereid juurde kanda.