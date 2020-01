Kuidas ära tunda sageli märkamatult tekkinud mini-insultide sümptomeid?

Insult on järsk aju verevarustuse vähenemine või lakkamine, mille tagajärjel ei jõua ajju hapnikku ega toitaineid ning selle tõttu võib ajutegevus osaliselt peatuda. Ilma hapnikuta võivad närvirakud saada kahjustada või hävida vaid mõne minuti jooksul, mis tähendab, et reageerimine ja kiire abi on elulise tähtsusega.

Selliste sümptomite puhul on selge, et inimene vajab kiirelt arstiabi, kuid kergemad insuldid ehk mini-insuldid võivad mööduda võrdlemisi märkamatult. Seetõttu on oluline teada, millised sümptomid võivad anda märku sellest, et inimesel on tekkinud mini-insult, mille esialgne mõju ei pruugi olla tajutav. Mini-insuldi puhul jääb verevarustuseta väiksem piirkond ning seetõttu ei pruugi sümptomid olla nii tõsised, et inimene taipaks arsti poole pöörduda. Korduvad mini-insuldid võivad aga põhjustada kognitiivse võimekuse vähenemist ja ka surma.