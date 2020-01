Ränga haiguse tõttu kraabivad naise organeid nagu tulised nõelad

Endometrioos on ränka valu põhjustav günekoloogiline haigus, mille korral vohab muidu emaka sisepinda palistav limaskest ka väljaspool organit.

Racheli vägikaikavedu haigusega algas juba 14-aastaselt. Aastate jooksul on ta talunud selle tõttu nii füüsilist kui ka vaimset valu, probleeme suhte- ja töörindel, vahendab Liverpool Echo.

Rachel kirjeldab seisundit: «Valu on selline, nagu kraabiksid teravad tulised nõelad mu siseorganeid. Samuti on tunne, nagu mu sees lõhkeksid sajad pisikesed villid.

«Endometrioos on mõjutanud kõiki minu elu aspekte, sealhulgas põhjustanud rasedusaegseid probleeme, raskendanud seksuaalvahekorda, suhteid ja eriti töökohustuste täitmist.»

Rachel ütleb, et inimestel on raske ta seisundist aru saada, mis võib kohati olla «pettumust valmistav».

Naine ütleb, et terviseprobleemi tõttu on tal tunne, et peaks korvama vajakajäämisi mingil muul moel.

Samuti on Rachel aastate jooksul läbinud mitmeid operatsioone ja portseduure. «Olen proovinud ka kõiki erinevaid hormoonravimeid, millel kõigil on olnud tõsiseid kõrvaltoimeid nii minu füüsilisele kui ka vaimsele tervisele,» tõdeb Rachel. «Kuni ravimit ei leita, ei usu ma, et mu kannatused kunagi lõppevad.»

Endometrioosiga inimesi ei räsi mitte ainult füüsiline ebamugavustunne, haigusel võib olla oluline emotsionaalne mõju.

Rachel tõdeb: «Mul on üsna palju ärevust. Teadmatus, kuidas mu enesetunne päevast päeva kujuneb, võideldes samal ajal ka liigse verejooksuga, mis mõjutab tugevalt ka väsimust, teeb mu ärevuse veelgi hullemaks.»

«Endometrioos on mõjutanud ka minu põit, põhjustades liiga aktiivset urineerimist. Samuti pean tegelema endometrioosi valudega.»

Sotsiaalmeedia kaudu tutvus Rachel kaaskannataja Andrea Bainesiga, kel diagnoositi haigus 13-aastaselt. Tema jaoks on valu väljakannatamatu. «Mul on tunne nagu mu siseorganeid pigistatakse kokku ja torgatakse kuumi nõelu mu vaagnasse,» kirjeldab ta enesetunnet. «See on mõjutanud iga tahku mu elus – olen muutunud vähem sotsiaalseks, võtnud hormoonravi tõttu kaalus juurde, kannatan ärevuse all, olin sunnitud võtma end töölt vabaks ja läbi tegema kolm operatsiooni,» kirjeldab Andrea. Ta tõdeb, et väga ebamugav on rääkida tõeliselt vererohketest päevadest ja valusast seksist.

Grimmikunstnikuna otsustas Amanda aga kogemuse muuta hoomatavaks ka teistele ja joonistas selle projektis modelliks hakanud Racheli kõhu peale. Ta visualiseeris selle, mismoodi naised haiguskogemust tajuvad. «Loodan, et fotod näitavad endometrioosi käes kannatava naiste elu karmi reaalsust. Kuid see näitab ka meie tugevust ja kindlameelsust mitte saada selle nähtamatu kroonilise valu poolt võidetud.»