Tööõnnetuse käigus pöidla kaotanud kingsepp sai asemele varba

Fox Newsi andmetel oli David Lee ametis tööülesannetega, kui tema pöial masinasse kinni jäi ja küljest tuli. Lee nägi, kuidas see maha kukkus ning lasi endale kiirabi kutsuda. Mehe sõnul ei tundnud ta eriti valu ega vaadanud haava, vaid hoidis kätt kampsuni sisse mähituna, et verejooksu peatada.

Ta lülitas rahulikult masinad välja ning tema peamine mure oli see, et ilma pöidlata ei ole tal võimalik oma senist tööd jätkata. Lee kartis, et jääb ilma oma töökojast ning peab leidma uue eriala.