Haapsalus aitab nüüd käsi treenida tipptehnoloogia

Komplekti tootjaks on Austria ettevõte Tyromotion – üks tuntuimaid taastumist toetavate kõrgtehnoloogiliste vahendite tootjaid maailmas. Haapsalu Neuroloogilisse Rehabilitatsioonikeskusesse soetatud komplekt koosneb viiest erinevast vahendist. Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse juht Kadri Englas selgitab: «Käed on inimesele elus hakkama saamisel kirjeldamatult olulised. Tyromotioni vahendid loovad läbimõeldud ja mitmekesised võimalused erinevate ülajäsemetega seotud probleemidega tegelemiseks. Esmakordselt on HNRK arsenalis ka virtuaalreaalsus.»

Tyromotioni vahendid on loodud täpselt sellisele sihtgrupile patsientidele, kellega Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskuse tegeleb: insuldiga, seljaajukahjustusega, traumaatilise peaajukahjustusega, tserebraalparalüüsiga, erinevate skeleti-lihassüsteemi probleemidega inimesed. Nii lapsed kui täiskasvanud. «Sellist suurt ja sisukat projekti on hea meel toetada,» kinnitab projekti suurtoetaja Rahvusvahelise Lions heategevusfondi Eesti Lions Piirkonna koordinaator Arvi Perv. Eveli Ilves Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondist lisab: «HNRK-l on tähelepanuväärne kogemus uuenduslike ideede rakendamisel taastusravisse. Väga põnev on toetada nende lahenduste jõudmist paljude abivajajateni.»