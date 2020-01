Virtuaalne kaart: koroonaviiruse levikul saab silma peal hoida reaalajas

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) teatel on 2019. aasta septembris levima hakanud koronaviirus inimeselt inimesele nakkav ja tapnud juba ka Euroopas. 2020. aasta alguseks ei ole viiruse levik kahjuks peatunud, vaid pigem suurenenud tänu sagedasele reisimisele. ERR andmetel on Hiina peatanud nii sise-kui ka välisturistide rühmareisid. Hetkeolukorra info on muutunud ülivajalikuks.