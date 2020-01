Teadlane avaldab, kui ohtlik on uus viirus võrreldes SARSiga

Koroonaviirus on praeguseks Hiinas tapnud 107 inimest. Dr Ralph Baric ütleb, et ülemaailmse leviala tõttu on gripp siiski palju suurem oht kui koroonaviirus, vahendab WRAL. Uus koroonaviiruse tüvi levib aga arvatust kiiremini, kuna haiged annavad seda edasi juba enne sümptomite tekkimist. Peiteperiood on ligi 12 päeva.

Uus koroonaviirus sarnaneb SARSiga, aga pole teadlase sõnul piisavalt lähedane, et selle puhul toimiksid samad ravimid. Samas ei muuda see ka iga ohvrit nii raskelt haigeks kui SARS, nii et inimesed võivad sellesse nakatunult ringi käia, ise teadmata.

«Umbes 30 protsenti vajab intensiivravi hingamisaparaadi all, kuid mõnel patsiendil on vaid kerged haigustunnused,» ütleb Baric. «Nad haigestuvad, köhivad. Neil on kliinilised sümptomid ja võivad nii haigust levitada.»

«See on rohkem nagu gripp või leetrid,» kirjeldab Baric. «Kui see on nii, on aga väga raske kontrollida viiruse levikut kogu maailmas rahvatervise sekkumisstrateegiatega.»