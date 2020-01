Vaimse tervise eksperdid soovitavad inimestel iga päev muusikat kuulata

Uuringus osales 7500 inimest, kes kuulasid iga päev muusikat. Uuringu tulemustest selgus, et päevas 78 minutit muusikat kuulanud inimesed olid õnnelikumad ning neil esines vähem negatiivseid emotsioone.

2016. aastal korraldatud uuringust leiti, et muusika kuulamine parandab meeleolu ja enesetunnet ning vähendab stressist tingitud negatiivset mõju vaimsele ja füüsilisele tervisele. Muusika kuulamine turgutab immuunsüsteemi ning parandab keha võimet võidelda viirustega. Samuti leiti, et muusika kuulamine võib parandada une kvaliteeti.

Teadlased hoiatavad, et muusika on tugevalt seotud emotsioonidega ning halvas meeleolus vale muusika kuulamine võib negatiivset emotsiooni pikendada või võimendada. Näiteks ei soovitata ärritunud meeleolus kuulata negatiivse või agressiivse sisuga muusikat, sest see tõstab vererõhku ning võimendab negatiivset emotsiooni. Kuna viha mõjub halvasti nii vaimsele kui füüsilisele tervisele, tuleks selle leevendamiseks kuulata rahustavat muusikat.