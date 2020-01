Inimesed söövad iga nädal lusikatäie plasti

Inimesed on nüüdseks tootnud üle kaheksa miljardi tonni plasti, millest jõuab ookeanidesse igal aasta kaheksa miljonit tonni. Plast ei hävi, vaid laguneb väiksemateks osadeks – mikroplastiks –, mis jõuab mereandide ja joogivee kaudu ka inimorganismi. Kõige väiksemad mikroplasti osakesed jõuavad vereringesse ja sealt edasi siseorganitesse. Plast imiteerib inimorganismis hormoone ning võib häirida endokriinsüsteemi tööd. See tähendab, et plast vähendab nii meestel kui naistel viljakust ning võib suurendada krooniliste haiguste riski.