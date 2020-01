Mees sattus küünte närimise tõttu haiglasse

Anonüümseks jääda soovinud mees toimetati Daily Maili andmetel Glasgow haiglasse erakorralisele operatsioonile, sest ta oli küüsi nii palju närinud, et sõrme oli tekkinud tõsine infektsioon. Mees oli käinud kahes apteegis ning küsinud nõu, kuidas oma paistes sõrme tohterdada. Apteegist sai ta magneesiumsulfaati, kuid sellest ei olnud abi ning olukord muutus hullemaks.

Haiglas avastasid arstid, et infektsioon oli kriitilisel piiril ning kui mees oleks haiglasse tulekuga kauem oodanud, oleks see levinud kogu kätte. Mehelt eemaldati sõrmeküüs täielikult ning arstid ei ole kindlad, kas see tagasi kasvab.