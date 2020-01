10 asja, mida me praegu teame tapva koroonaviiruse kohta

1. Uue koroonaviiruse puhang sai alguse Hiina linnast Wuhanist, mis on seni peamine haiguse levikupiirkond. Nakkuse allikana kahtlustati kohalikku turgu, kus müüdi ka elusaid loomi, kellelt haigus saab edasi kanduda.

2. Uus haigus pärineb SARSi ja MERSiga samast viirusperekonnast. Teadlased järjestasid selle genoomi nädalate jooksul ja saatsid maailma erinevatesse teaduskeskustesse, et eksperdid võiksid ühildada pingutused võitluses selle vastu.

3. Vastse haiguspuhangu taga oleva koroonaviiruse geneetiline materjal osutus kõige sarnasemaks viirustega, mida esineb madudel ja keda müüdi ka kohalikul Wuhani turul. Viiruse said maod aga ilmselt nahkhiirtelt, keda nad tarbivad toiduks. Ameerika professor avastas juba 2015. aastal Wuhanis nahkhiiri uurides neil mitu uut koroonaviiruse tüve.

4. Teadlased andsid teada, et viirus kandub edasi ka inimeste vahel, mitte ainult loomalt inimesele.

5. Eksperdid kinnitasid, et uus koroonaviirus on superlevija, mis tähendab, et üks haigusse nakatunud inimene võib sedasi edasi anda paljudele, sest viirus kandub korraga edasi suurel hulgal.