Piirid valla: kuidas tõkestavad koroonaviiruse levikut Tallinna lennujaam ja sadam?

Eesti piiripunktides tänase seisuga kontrolli ei rakendata, kuna meil pole otsereise Hiinaga, ütles Kadai. Valmis on aga infomaterjalid, mida hakatakse koostöös piiripunktidega levitama reisijatele, kes piiripunktidest läbi liiguvad. Panustatakse teavitustööle, et eeskätt hiljuti riskipiirkonnas viibinud reisijad teaksid, mida peab tegema sümptomite avaldumisel. Haiguse peiteperiood on 12-14 päeva, inimeselt inimesele nakatumise korral võib see aeg olla lühem.