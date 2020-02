Mis võiks aidata kaalulangetusel?

Kaalulangetamiseks on vajalik päeva lõikes tarbida vähem toiduenergiat kui ära kulutatakse. Inimorganism ei ole kohastunud olema püsivalt negatiivses toiduenergia tasakaalus. Seega, kui organism saab vähem toiduenergiat, kui on vajalik kaalu hoidmiseks, hakkab keha erinevate mehhanismide kaudu tugevdama tungi söömiseks. Eelkõige tõuseb näljahormooni tase ja langevad küllastushormoonide tasemed. Seetõttu paljud, kes järgivad vähendatud toiduenergia sisaldusega dieeti, tajuvad suurenenud tungi süüa ja madalamat söögijärgset küllastustunnet. Teisisõnu, kuigi on just lõpetatud söögikord, ei tajuta täiskõhutunnet ning, oodates rahuolu saabumist, jätkatakse söömist.

Teadusuuringud on näidanud, et valgu tarbimine enne toidukorda toetab hormoonide vabastamist, mis aitavad aeglustada mao tühjenemist ning pärssida näljatunde teket. Reztart FIT joogisegu sisaldab patenteeritud looduslike toitainetesegu NGC™, mis sisaldab erinevaid valke (vadaku-, muna-, hernevalk) ja kiudaineid, sealhulgas glükomannaani. Glükomannaan ehk konjakijuur on vees lahustuv kiudaine, mis seob maos vett, tekitades täiskõhutunnet kauemaks. Uuringud on tõestanud, et pärast kahekuulist Reztart FIT joogisegu tarbimist 30 minutit enne tavapärast söögikorda kolmel korral päevas väheneb toiduportsjonite suurus, kuna joogisegu suurendab tajutavat küllastustunnet.

Toitumis- ja liikumisharjumuste muutmise motivatsioon ei peaks tulenema ainult soovist langetada kehakaalu. Pikaajaliste terviseriskide vähendamiseks on oluline piisava lihasmassi olemasolu ja vanusest tuleneva liigse kaalutõusu ennetamine. PREDIMED-Reusi uuringus osalejad olid ülekaaluga 55–80-aastased, keda juhendati toituma tasakaalustatult, ilma et oleks antud juhiseid toiduenergia vähendamiseks või füüsilise aktiivsuse tõstmiseks. Juba üksnes tasakaalustatud toidusedeli järgmine vähendas 30 protsendi võrra riski haigestuda südame- ja veresoonkonnahaigustesse. Rotterdami uuringus jälgiti 15 aastat pea 5000 osalejat ja leiti, et ülekaaluga isikutel, kes olid kõrge füüsilise aktiivsusega, oli südame- ja veresoonkonnahaiguste risk võrreldav väheaktiivsete normaalkaalulistega. Seega, igapäevane füüsiline aktiivsus ning tasakaalustatud ja vajadusele vastav toidusedel omab kasutegureid tervisele ka kõrgema kehamassiindeksi juures.

