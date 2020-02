Viroloogiaprofessor selgitab, kui ohtlik on eestlastele koroonaviirus ja kas peaks kandma näomaske

Viimastel nädalatel räägitakse üha enam Hiinast alguse saanud koroonaviirusest. Lutsari sõnul pärinevad viirused reeglina loomadelt ja lindudelt: «RNA-viirused, kuhu kuulub ka koroonaviirus, paljunevad kiiresti. Kui inimene kiirustab, tekivad temagi töös vead.» Sama juhtub viirustega: vigade tõttu viirused muunduvad, nii tekib uusi tüvesid kogu aeg juurde, aga enamus neist pole elujõulised ega nakata inimest. Selleks, et viirus saaks inimest nakatada, peab ta pääsema tema rakku. «Viiruse ja peremeesraku suhe on nagu luku ja lukuaegu suhe: mul võib olla 5000 võtit, kui aga pole lukuaku sobivat, siis tuppa sisse ei saa,» selgitas Lutsar viiruste levimist loomalt inimesele.

Viiruse ohtlikkus on suhteline mõiste, näiteks koroonaviirus nakatab alumisi hingamisteid, mis näitab, et viirus ei saa väga kergelt levida. Üks tõsisem tüsistus, mis koroonaviirusega kaasas käib, on kopsupõletik. «Uue koroonaviiruse võime levida on madalam kui varasematel sama pere liikmetel SARSil ja MERSil,» ütles Lutsar. Haigestuda võivad sagedamini meditsiinitöötajad, kes haigetega kokku puutuvad, vanemaealised ja kroonilised haiged. Lutsari sõnul ei ole koroonaviirus ohtlikum gripiviirusest ja Eesti inimestel pole vaja hakata seepärast tänaval maske kandma.