Nii mitu sekundit tuleb pesta käsi, et saada lahti seal olevatest viirustest

Kõige tavalisem nakkuste leviku põhjus on vähene tähelepanu pööramine käte hügieenile. Nakkushaiguste vältimiseks on tark hoida käed puhtad nii kodus, koolis, restoranis kui ka kõikjal mujal.

Pesemine ja antiseptika

Käsi tuleb põhjalikult pesta tööpäeva alguses või juhul, kui on lihtsalt tunne, et käed on mustad. Kui pesta käsi seebi ja veega 15 sekundit, väheneb neil võõra mikrofloora hulk 10 korda, 30 sekundi jooksul aga juba ligi 1000 korda. Sellegipoolest tuleb käsi pesta mõistlikkuse piires, sest ülemäärane pesemine võib naha kaitsebarjääri lõhkuda, samuti võivad mõningate bakterite tüved seebilahuses paljuneda.

Igapäevase kätehügieeni juures, eriti viirushaiguste leviku kõrgajal, on kätepesu kõrval oluline ka käte puhastamine spetsiaalsete antiseptiliste vahenditega. Emb-kumb, kas antiseptiline salvrätt või kätepuhastusgeel võiks küll alati käepärast olla, olgu siis jope taskus, käe- või koolikotis või autos. Pärast poes käimist, bussist või trammist välja astumist, võiks kindlasti käed antiseptikuga puhtaks teha.

Käte puhastamiseks antiseptikuga kantakse umbes pool teelusikatäit (3 ml) lahust kuivadele kätele, jaotatakse ühtlaselt nahale ning hõõrutakse siis käsi nende kuivamiseni ehk ligi 30 sekundit. See vähendab bakteriaalset mikrofloorat käenahal 10 000 korda. Kui käed saavad kiiremini kuivaks, oli vedelikku liiga vähe ja puhastamine pole nii tulemuslik. Vahendit laiali hõõrudes tuleb erilist tähelepanu pöörata sõrmeotstele, pöialdele ja sõrmevahedele.

Kui vahend on aga nahal 60 sekundit, väheneb bakteriaalse mikrofloora hulk kuni 100 000 korda. Kirurgilise antiseptika korral kantakse kätele 10 ml lahust ja käsi hõõrutakse poolteist minutit.

Selge on see, et antiseptika on palju tõhusam, kui pesemine seebi ja veega.

Kätepesu tehnika

Korrektse kätehügieeni juures on väga oluline puhastamistehnika. Selleks, et näha, kui korrektselt käsi pestakse, on välja töötatud seade, mis on õppevahendina kasutusel näiteks Tallinna tervishoiu kõrgkoolis ning koolitustel haiglates, koolides ja mujal. Kätepesutehnika kontrollimiseks laseb katsealune oma kätele antiseptikut, millel on ultraviolettmarkerid. Käte pesemist imiteerides hõõrub ta vahendi kätele 30 sekundi jooksul ühtlaselt laiali. Ultraviolettlampide valguses paistavad vahendiga kokku puutunud kohad märgatavalt heledamad kui muu nahk. Eduka tulemuse korral peavadki labakäed ja randmed heledaks jääma.

Milliseid vigu aga pestes tehakse? Kõige sagedamini unustatakse hõõruda seepi pöidlapealsetele, küünealustele, sõrmevahedele ja -otstele. Korralikult tuleks pesta ka sõrmuste alla jäävat nahka, sest muidu hakkavad seal niiskuses bakterid paljunema. Seep tuleks voolava vee all maha loputada sõrmedest küünarnukkideni.

Muide, isegi meedikute rõivaste varrukapikkus pole kunagi üle kolmveerandi just selleks, et saaks korralikult teha käte antiseptikat, käsi pesta ja loputada nii, et vesi voolab puhtamalt mustemale pinnale.

Kuivadele kätele

Apteegis pakutakse antiseptikuid kätele, nahale, jalgadele ja limaskestadele. Kõigi nende põhitoimeaine on alkohol (näiteks etanool või isopropanool), välja arvatud limaskestade antiseptikud, mis on valmistatud vee põhjal. Alkoholisisaldus massiühiku kohta peab antiseptikus olema vähemalt 70 protsenti, väiksema sisalduse korral on tegu lihtsalt puhastustootega. Kätele mõeldud antiseptikud sisaldavad ka nahakaitsekomponente, nagu glütseriin, pantenool või aaloe, et nahka niisutada ja pehmendada.

Käte antiseptikuid on saadaval vedeliku ja geelina, lisaks on olemas salvrätikud, mida on immutatud naha kaitsekomponente sisaldava antiseptikuga. Eestis kasutatakse aina rohkem antiseptilisi tooteid just geeli kujul, sest geel on mugav ja tõhus ning lendub vaid vähesel määral. Valik on lai ja sobiva toote peaks leidma nii lastele koolikotti, kontorisahtlisse kui ka kõige pisemasse käekotti.

Käte antiseptikat peaks tegema pärast käte pesemist ja kuivatamist, sest märjal nahal olev vesi lahjendab vahendit. Samas on antiseptikut hea kasutada ka siis, kui vett ja seepi pole käepärast. Antiseptilised salvrätikud on väga kasulikud reisil olles. Nendega saab kerge vaevaga puhastada käsi ja pindu, näiteks söögiriistu. Ühtlasi on need mugavad laste käte puhastamiseks, kui vett ja seepi pole lähedal.