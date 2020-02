Teadlased avastasid, et Californiast pärit vein on radioaktiivne

Võrreldes keskkonnas looduslikult esinevate tasemetega leiti, et Jaapani katastroofi järgselt toodetud Californias valmistatud veinide tseesium 137 kontsentratsioon on tegelikult kuni kaks korda kõrgem kui peetakse normaalseks. Esmapilgul tundub see üsna murettekitav, kuid tegelikkuses ei kujuta see endast reaalset ohtu, rõhutab Michael Pravikoff. Terviseprobleeme ei tohiks nii madala taseme puhul tekkida ka Maailma terviseorganisatsiooni hinnangul.