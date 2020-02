FOTO: Livol

LIVOL® MULTI tooted sisaldavad kõiki olulisi vitamiine, mineraalaineid ja antioksüdante arvestades eraldi laste, naiste ja meeste ning üle 50-aastaste vajadusi. Iga toote puhul on erilist tähelepanu pööratud just vastavalt soo või vanuse eripärasid. On tähtis, et igapäevane toitumine oleks tervislik ja tasakaalustatud.

1 tablett LIVOL® MULTI vitamiine päevas tagab kogu pere hea tervise!

LIVOL MULTI vitamiinid on toodetud Taanis. Kogu tootmisprotsess toimub ühes tehases Taanis, vastavalt kõige rangematele kvaliteedi nõuetele. See tagab kõrgeima kvaliteediga tooteid. Multivitamiini LIVOL MULTI on edukalt turul olnud juba 53 aastat.

MIKS USALDADA LIVOLIT?

Kõrge kvaliteet, looduslikkus ja ohutus on erandita iga Livoli toote omadusteks. Livoli vitamiinid ja mineraaltoitained on teeninud tarbijate usalduse generatsioonist generatsiooni. Tänu sellele on juba mitmed generatsioonid Eestis, Baltikumis ja Skandinaavias kasvanud üles Livoli toodetega.

Pikaajaline kogemus. Livoli vitamiine ja mineraaltoitaineid on Taanis toodetud juba alates 1959. aastast.

Garanteeritud füsioloogiline efekt, mis on saavutatud tänu enterokatte tehnoloogiale.

Tasakaalustatud kombinatsioon vitamiinidest ja mineraaltoitainetest. Koostisosade sisaldus toodetes on harmooniliselt kohandatud eri vanusest ja soost inimeste vajadustega kattes päevase vitamiinide ja mineraaltoitainete vajaduse.

KAETUD TABLETID – ENTEROKATTE TEHNOLOOGIA – KOOSTISOSAD LAHUSTUVAD ÕIGES KOHAS

Livoli toodetel on kasutatud uuenduslikku tablettide katmise tehnoloogiat – tabletid on kaetud erilise kihiga, mis kindlustab vitamiinide ja mineraal- toitainete imendumise ning füsioloogilise efekti. Koostisosad imenduvad seedetraktis, kus organism saab neid kõige paremini kasutada.

Tavalised tabletid: mikro- ja makroelemendid on kokku segatud üheks “kokteiliks”. Kõik koostisosad väljutatakse tabletist makku üheaegselt . See ei ole parim viis, sest teatud mineraalidel, nagu näiteks raual ja magneesiumil, on kahjulik reaktsioon, kuna imendumise ajal nad blokeerivad üksteise positiivseid efekte.

LIVOL tabletid: vitamiinid ja mineraatoitained on kaetud erilise kihiga. See tähendab, et näteks kaltsium ja magnesium väljutatakse tabletist maos. Samas teised mineraalid väljutatakse ainult soolestiku piirkonnas. Sel juhul raud ja magnesium ei blokeeri üksteist imendumise ajal.

Kaetud tablettide eelised:

kaitseb koostisosasid hapetega kokkupuutumisest mao piirkonnas;

seedetraktis erituvad mineraalid järk-järgult õiges kohas, seega mineraalid ei lagune protsessi käigus ning organism saab neid parimal viisil ära kasutada;

mao piirkond on kaitstud ärrituse eest. See on eriti oluline neile, kellel on tundlik seedesüsteem.

MANDLIKUJULISED TABLETID – LIHTNE NEELATA!

Osa Livoli tooteid on lihtsalt neelatava mandlikujulise tabletiga. Uut innovaatilist mandlikujulist tabletti on testitud Taani Tehnoloogia Instituudis*, kus mandlikujuline tablett osutus kolmest erinevast tableti kujust – mandlikujuline, piklik, ümmargune – kõige lihtsamini neelatavamaks. Kui ei usu, siis proovi järgi!