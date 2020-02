Taani koolides hakatakse lastele empaatiavõimet õpetama

Teine kaudsem viis lastele empaatiavõime õpetamiseks on see, et eri tasemel lapsed pannakse samadesse klassidesse kokku õppima. Nii on koos erinevate tugevuste ja nõrkustega lapsed, kes õpivad üksteise erinevusi hindama ning nendega arvestama. Selle eesmärk on näidata lastele, et kõigil on positiivseid omadusi, mis väärivad imetlust ja tunnustust. Lapsi julgustatakse üksteist aitama ja sellest on kasu nii abivajajaile kui abistajatele . Uuringutest on selgunud, et teiste õpetamine aitab mõlemal osapoolel materjali kinnitada ning õpetab lastele, kuidas meeskonnas töötada .