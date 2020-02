Arst lõikas keisrilõike käigus kogemata beebi näole haava

19-aastane Darya Kadochnikova oli šokeeritud, kui selgus, et tema vastsündinud tütre põsel on suur lõikehaav. Tulevane ema plaanis loomulikku sünnitust, kuid haiglas öeldi naisele, et keisrilõige on talle turvalisem variant. Daryale tehti küll epiduraalanalgeesia, kuid sellest hoolimata tundis ta lõiget ning talle tehti üldnarkoos.

Ärgates avastas Darya, et tema vastsündinud tütrel on parema silma all sügav haav. Arstide sõnul juhtus see kogemata, sest beebi oli kõhus ootamatult liigutanud. Ema sõnul pidi ta 24 tundi ootama, et kirurg tuleks ja haava kinni õmbleks ning juhtum on uurimise all.