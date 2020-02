Tai arstid ravisid koroonaviirust HIV ja gripi ravimite seguga

Tais Bangkokis asuva Rajavithi haigla arstid ütlesid, et uus koroonaviiruse ravi parandas mitme nende hoole all olnud patsiendi seisundit. Ravi koosneb segust HIV-vastastest ravimitest Iopinaviir ja ritonaviir ning suures koguses gripiravimist oseltamiviir ehk Tamiflu, vahendab Business Insider .

Tegu ei ole viirusest terveks ravimisega, kuid patsientide seisund paranes oluliselt. Patsiendil, kes testiti 10 päeva viiruse suhtes positiivseks, näitas sama testi tulemus 48 tunni pärast negatiivset tulemust, seletas Rahavithi haigla kopsuspetsialist uudistekanalile. Kuigi väljavaated on arsti sõnul head, tuleb teha veel uurimistööd, et kinnitada, kas ravi võiks sobida kõigile patsientidele.

Hiina arstid on juba kinnitanud HIV ravimite kasutamist koroonaviirusega võitlemisel. Kolme ravimi koos kasutamine paistis aga ravi veelgi parandavat. Tai arstid suurendasid gripiravimi doosi. Tais on kokku kinnitatud 19 koroonaviiruse juhtumit. Kaheksa haigetest on paranenud ja koju läinud, ning 11 on veel haiglates ravil. Arstid loodavad oma avastust ka teiste haigete peal rakendada.