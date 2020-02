Professor Punab: kõigile enamlevinud meestehaigustele on olemas lahenduseni viivad raviviisid

Hüpogonadismi levimus suureneb meeste keskmise vanuse kasvades kiiresti. «Seoses keskmise eluea kiire tõusuga Eestis kasvab vanemate meeste osakaal ning see omakorda suurendab selle terviseprobleemi mõju üldises haiguskoormuses. Hea elukvaliteedi tagamiseks ja üldtervise riskide maandamiseks on väga oluline ennetav vahelesegamine ja õigeaegne ravi,» tõdes kogemustega meestarst Punab.

Androloogiaprofessori sõnul on nii mehe raske viljatus kui ka hüpogonadism tihedalt seotud meeste keskmisest suurema suremusriskiga. Nüüd on Eesti Haigekassa käivitanud projekti, kus uuritakse 40–49-aastaste eesti meeste üldist ja soospetsiifilist tervist.

Punabi sõnul valitseb kliinilises androloogias praegu kuldajastu. «Kõigi peamiste meestehaiguste jaoks on välja töötatud informatiivsed uuringuskeemid ja olemas on ka lahenduseni viivad raviviisid,» tõdes ta, lisades, et tänu geneetika kiirele arengule on viimastel aastatel hakatud paremini mõistma haiguste taga peituvaid geno- ja fenotüübi seoseid. Järjest paremini mõistetakse ka meestehaiguste ja üldtervise seoseid.