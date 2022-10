7 looduslikku viisi stressi alandamiseks

Jooga

Jooga on läänes populaarseks muutunud alles viimastel aastakümnenditel. Indias on seda aga kasutatud meele ja keha ravimiseks peaaegu 4000 aastat. Kuigi jooga võib lihaseid venitada ja keha toonida, siis on see isegi veel kasulikum meelele. Joogas kasutatud hingamistehnikad aitavad reguleerida närviimpulsse ja alandada stressitaset. Regulaarne jooga harrastamine võib vähendada vererõhku ja südame löögisagedust ning kortisooli tootmist.

Tee

Tee joomine on juba iseenesest rahustav tegevus. Tassis olevatel teelehtedel on aga ka füsioloogilisest vaatepunktist suur stressi alandav mõju. Kuid kasulikud ei ole vaid teelehed. Ka taimeteedel, nagu lavendli, piparmündi või kummeliteel on märgatud stressi alandavaid omadusi.

Humal

Humalaid tuntakse eelkõige õlle koostisosana. Taime on aga rahvameditsiinis kasutatud ka stressi ja unehäirete raviks. Humal ei paista otseselt kortisooli taset langetavat. Küll aga leevendab stressi ja lihaspinget mõruhape, mis annab humalale iseloomuliku maitse. Lisaks on uuringutes leitud, et humal mõjutab neurotransmitterit, mis mängib olulist rolli närvisüsteemi aktiivsuse reguleerimisel. Humal võib parandada ka unekvaliteeti ning parem uni omakorda vähendab stressi.

Väldi kofeiini