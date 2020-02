Kuidas saab lapsele õpetada sotsiaalseid oskusi?

Mulle kirjutas lapsevanem, kellel oli väga huvitav ja keeruline küsimus:

«Mul on kodus kuue-aastane aktiivsus- ja tähelepanuhäire diagnoosiga laps, kellel on palju raskusi lasteaias ja üldse sotsiaalsetes olukordades. Oleme juba pea aasta aega tegevusteraapiat saanud, aga asjad ei ole paremaks läinud, sest neid sotsiaalseid oskusi ei ole kuidagi juurde tulnud. Tahtsingi küsida, et kas neid ikka saab eraldi eesmärgiks võtta ja tegevusteraapias õpetada? Suurim mure teistele halvasti ütlemisega – kohe kui vihastub – ja ka löömist tuleb ette. Ma lihtsalt hetkel olen segaduses, kas peaksime teenusepakkujat vahetama või pigem ei ole tegevusteraapia see õige teenus?»

Sotsiaalsed oskused on kompleksne vilumuste kogum, mille taustal mängivad rolli suur hulk erinevaid oskuseid ja teadmisi, eneseregulatsioonivõime, turvatunne, enesekindlus, emotsionaalne IQ, eeskujud, keskkond ja väga palju muid elemente.

Mis on eesmärk?

Ühelt poolt on küsimus, kas sotsiaalsed oskused on midagi, mida saab teraapias eraldi eesmärgiks seada. See on selles mõttes keeruline küsimus, sest eesmärgina on see väga raskesti mõõdetav. Usun, et lapsega suheldes jookseb igal terapeudil (ja õigupoolest igal täiskasvanul) nii-öelda taustal eesmärk õpetada lapsele kohaseid suhtlusoskuseid. Samas on need oskused sellised, mis ei arene vaakumis. Lapsele saab pakkuda tuge ja julgustust selleks, et ta oleks enesekindlam, teadlikum ja motiveeritud teatud viisil käituma, õpetada mõningaid oskuseidki, aga oskused arenevad ja kinnistuvad ikkagi ainult vahetus suhtlusolukorras. Loomulikult arenevad sotsiaalsed oskused ka suhtluses terapeudiga, aga see on siiski midagi muud kui eakaaslaste keskel toimetulek.

Võib juhtuda, et nii-öelda õpetatavad osaoskused on lapsel eakohaselt omandatud, kuid ta pole saanud neid piisavalt rakendada selles olukorras, milles talt edasiminekut oodatakse ja loodetakse. Võib-olla puudub laste seltskonnas sobiv juhendamine – keegi, kes tuletaks sobival hetkel meelde teraapias õpitud põhitõdesid. Võib-olla on probleem keskkonnas: last häirib miski muu ja põhjus polegi puudulikes oskustes, vaid äkki hoopis enesekindluse puudumises konkreetses olukorras. Teinekord võib juhtuda, et lapsel on elus mõni eeskuju ja autoriteet, keda ta jäljendab, kes ei käitu nii nagu teraapias õpitakse. Või on probleem hoopis sügavamal ja lapse tugevad emotsioonid on need, mis takistavad tal rahulikuks jääda. Lapse viha on omakorda selline teema, mille põhjuste ning lahenduste leidmine nõuab sügavale süüvimist ning süsteemset tööd nii lapse kui lähedastega.

Kui emotsioon on tugevam kui enesekontroll