Hambaarsti hooletuse tõttu vajasid patsiendid südamelõikust ning üks inimene suri

Hambaarst John Vecchione juures käinud 15 patsienti said bakteriaalse endokardiidi ehk südame sisekesta põletiku. Hambaravist tingitud endokardiit on üldjuhul väga haruldane, selle juhtumi puhul oli vaja 12 patsiendil südameoperatsiooni ning üks suri, vahendab CNN .

2013. aastal tehtud uuringus selgus, et bakteriaalne endokardiit võib tulla hambaravist, kuid väga harvadel juhtudel. Uuringus leiti haiguse sagedus olevat 1-5 juhtu 100 000 inimese kohta. Arst jäeti viieks aastaks tegevusloast ilma, otsust jõustus 2016. aastal. Talle määrati ka üheaastane katseaeg alates sellest aastast, mil tal tuleb tõestada, et ta on piisavalt pädev, et uuesti hambaravi praktiseerida.