Teadlased kinnitavad: punase ja töödeldud liha söömine suurendab südamehaiguste riski

Firma Northwestern Medicine ja Cornelli Ülikooli teadlaste uuringust on selgunud, et kaks portsjonit punast liha, töödeldud liha või kanaliha nädalas suurendas südamehaiguste riski 3–7 protsenti. Kaks portsjonit punast või töödeldud liha suurendasid varajase surma riski kolm protsenti. Varasematest uuringutest on selgunud, et punase liha tarbimine suurendab ka vähi riski.