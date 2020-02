Psühholoog õpetab end tervendama: kuidas keskenduda heale?

Psühholoog ja Vaikuseminutite Teadveloleku kursuse koostaja Helena Väljaste. FOTO: Erakogu

Eaka naise mõtteviis ei olegi nii tavapärane, sest meie aju on evolutsiooni tulemusel negatiivsuse poole kaldu. Läbi ajaloo on olnud inimestele ellujäämiseks olulisem märgata ohtu (nt põõsas varitsevat ohtlikku looma) kui ilu (nt küpseid mustikaid metsa all). Seetõttu märkamegi kergesti halba, keskendume sellele liigselt, reageerime üle, õpime sellest liigselt ning muutume ajapikku kortisooli vallandumise tulemusena valusate, ebameeldivate ja stressirohkete kogemuste suhtes veelgi tundlikumaks. Ajuteadlane Rick Hanson ütleb tabavalt: meie aju toimib nagu teflon heale ja takjas halvale.

See on emakese looduse plaan ja see oli väga efektiivne, et hoida meie esivanemaid elus. Täna loob aga kalduvus negatiivsusele palju tarbetut kannatust nii inimestes endis kui nende vahel, rääkimata selle kurnavast mõjust füüsilisele tervisele.

See, kuhu suunad oma tähelepanu, muutub sinu jaoks reaalseks

Proovi korra kohe praktikas järele, kas see vastab tõele või mitte! Vaata enda ümbrust ja leia kolm asja, mis sulle ei meeldi, mis pole korras, hästi vms.

Leidsid?

Nüüd palun vaata seda sama ümbrust ja leia kolm asja, mis sulle meeldivad, mis on ilusad, korras jms.

Leidsid, eks?

Nüüd sa tead, mis on see vahend, mille kaudu sa ühtedele või teistele objektidele häälestud. See on su tähelepanu. Üks võimsamaid tööriistu, mis meil on. Sedamööda, kuhu me oma tähelepanu suuname, saame muuta oma elu kas tragöödiaks või komöödiaks. Kui enamjaolt langeb meie tähelepanu sinna, kuhu see on harjunud langema (NB! negatiivsuse kalde tõttu sageli just ohtudele ja jamadele meie elus), siis mõningase treeningu tulemusena saame õppida keskenduma heale. Pöörates tahtlikult oma tähelepanu positiivsetele kogemustele, tõstame oma õnnetaset. Järjepidevalt niimoodi tegutsedes kogeme üha sagedamini, et meie vajadused on rahuldatud – et kõik on juba hästi, midagi ei ole puudu ega üle.

Kuidas keskenduda heale?

Selleks, et treenida end märkama head, on mõned lihtsad, aga väga võimsad nipid.

1) Märka head ja naudi seda. Selle asemel, et rutata ummisjalu tuleviku suunas, peatu teadlikult märkamaks neid hetki, mil kõik on juba hästi. Hetki, mil tunned vaikset rahulolu, õnne, tänu või rõõmu. Näiteks siis, kui päike tuleb üle tüki aja pilve tagant välja, kui lähedane naeratab sulle, kui naudid oma hobi või maitsvat sööki. Kui tabad sellise hetke, pikenda seda veidi. Naudi seda. Luba endal sellest kogemusest läbi imbuda, tõesti võta see vastu ja küllastu sellest. Niimoodi head märgates ja seda nautides kinnistad sa vastavaid neuronaalseid ühendusi ajus. Ajapikku muudad sa mööduva kogemuse (nt hetkeline rahulolutunne) püsivaks seisundiks, millele pääsed ligi kiirelt ja hõlpsalt.