Mis aitab hirmudest vabaneda?

Julius-Maximiliansi Ülikooli teadlased korraldasid uuringu, mille käigus selgitati välja, mis on parim viis hirmude leevendamiseks. Selgus, et hirmu ja selle tagajärjel tekkinud füsioloogilist pinget on võimalik leevendada teise inimese läheduse abil. Lähedus mõjub ka siis, kui tegemist on võõra inimesega, kes hirmul inimesega otseselt ei suhtle ega teda puuduta.

Samuti leiti, et leevendav mõju oli suurem, kui läheduses viibiv inimene oli hirmu tundvast inimesest võimalikult erinev. Teadlaste hinnangul on selle põhjuseks see, et hirmul inimene eeldas, et mida erinevam teine inimene oli, seda väiksema tõenäosusega tundis ta ise hirmu.