Hea teada: miks tuleb angiin alati korralikult välja ravida

Enamasti on angiin baketritest põhjustatud haigus, kuid võib olla ka viiruslik. Nende kahe vormi eristamine on oluline sellepärast, et esimesel juhul on vajalik antibiootikumravi, teisel mitte. Angiinikahtluse korral tuleb kindlasti pöörduda arsti poole, sest ravimata jätmisel võib tekkida tüsistusena südame-, neeru- või liigestekahjustus.