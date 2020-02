Meessoost günekoloog avaldab, kuidas mõjutab patsiente arsti sugu

Günekoloogia ja sünnitusabi ei ole Eesti meesarstide hulgas just populaarne valik, kuigi sarnaselt muu kirurgiaga on see väga praktiline ja kiiret otsustusvõimet nõudev kirurgiline eriala.

Praegu on meessoost günekoloog veel haruldus ja ma mõistan naisi, kes on mind nähes kimbatuses ega tunne end mugavalt. Enamasti naised aga teavad, kas neid kabinetis ootav arst on mees või naine. Peale selle, et nad võivad teha arsti tausta uurimiseks eeltööd, on neil võimalus ka registratuuris öelda, kui nad soovivad kindlalt just naissoost arsti.

Dr Gabor Szirko. FOTO: Erakogu

Erakorralises olukorras on asi keerulisem, sest siis ei ole aega ega võimalust arsti valida. Sellistel juhtudel on oluline patsientidega hästi jutule saada. On juhtunud, et oleme isegi günekoloogilise läbivaatuse tegemata jätnud ja probleemist hoopis vestelnud. Üritan alati leida naisele parima lahenduse.

Ilmselt on lahtiriietumine võõra mehe ees, olgugi ta arst, paras katsumus. Minu lugupidamine kõigile naistele, kes sellega toime tulevad.

Günekoloogia perearstikeskustesse

Vanasti soovitati naistearsti külastada vähemalt kord aastas, kuid see arusaam hakkab ajale jalgu jääma. Loodan, et veel minu eluajal võtavad kaebusteta naiste kontrollimise ja nõustamise üle perearstikeskustes töötavad ämmaemandad ja günekoloogid. Nii võiksid nad olla tõelised perinatoloogia, viljatusravi ja günekoloogilise eriala spetsialistid, nagu see tegelikult mõeldud on.

Naiste teadlikkus oma kehast

On tähtis, et naised osaleksid emakakaela ja rinnavähi sõeluuringutes. Sama tähtis on, et nad oleksid piisavalt haritud, et tunda ära oma kehas toimunud muutused, ning piisavalt julged, et pöörduda aegsasti naistearsti vastuvõtule.

Rinnavähisurmade arv on viimastel aastakümnetel vähenenud. Ilmselt on sellele kaasa aidanud nii tõhusamad ravimid, sõeluuringud kui ka nn rinnateadlikkuse suurenemine naiste hulgas. Rinnateadlikkus tähendab, et naine on rinnavähist teadlik, kompleb oma rindu iga kuu ja muutusi märgates pöördub arsti poole. Rinnavähki ei saa ära hoida, kuid muutuste varane märkamine ja arsti juurde pöördumine võib ravitulemusi märkimisväärselt parandada.

Pingelised olukorrad inspireerivad

Parimaid asju arstitöö juures on teadmine, et minu töö on vajalik, läbipaistev ja aus. Õnnestumised tööl, eriti edukalt lahenenud pingelised ja kriitilised situatsioonid, mida sünnitusabis sageli ette tuleb, tekitavad erilise rõõmu ja rahulolutunde. See võimas mõnutunne aitab tööl ja elus raskustest üle olla ning inspireerib üha uusi asju ette võtma.

Haigete ravimine on meeskonnatöö. Kolleegide ja patsientidega suhtlemine on omaette kunst ning selle õppimist olen tööaastate käigus nautinud. Minu kolleegid on väga armsad ja toredad inimesed, igaüks isemoodi. Paremini tunnevad end günekoloogi nahas julged, ettevõtlikud, hea huumorimeelega, aga mitte liiga enesekriitilised inimesed, sest teoreetilise ideaali ja päriselu ühitamine võtab aega.