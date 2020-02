Hambad korda: veresuhkru taseme ja suutervise vahel on tugev seos

Kuidas vältida tervisele ohtlikke mõjusid, eriti juhul, kui diabeet või parodontiit on juba tekkinud? Kõige selle kohta jagab infot parodontoloogia- ja hambakliiniku Periodent parodontoloog Tatjana Kašunina.

Diabeediga inimestel on igemehaigusesse haigestumise tõenäosus kõrgem kui tervetel. Liiga kõrge veresuhkru tase kahjustab närve, veresooni, südant, neere, silmi ja jalgu. Suhkrutõvest tingitud ainevahetuse häirete tõttu võivad probleemid tekkida ka suuõõnes. Veresoonte kahjustusest tingitud hapniku ja toitainete vähenemine igemetes võib soodustada hambaümbruse kudedes põletiku teket. Veresuhkru tase võib omakorda tõsta sülje glükoositaset – see aga meeldib bakteritele ja suurendab hambakatu tekkimise tõenäosust.

Igemehaigusega inimestel on enamasti kõrge HbA1c (glükeemiline marker) ja seetõttu võib parodontiit kergitada veresuhkru taset ja põhjustada mittediabeetilist hüperglükeemiat (NDH) ja 2. tüübi diabeeti. Tasub teada, et on tõendeid, mis näitavad, et igemehaigustest vabanemine võib halvasti ravitud või ravimata diabeedi korral parandada ka veresuhkru taset. Seega on diabeediga inimestel igemehaiguste õigeaegne diagnoosimine ja ravimine väga oluline, sest sellest sõltub diabeedi ravi edukus.

Haiguste vastastikune mõju

Lühidalt öeldes on parodontiit ja diabeet ühendatud mõlemat pidi:

Kui inimesel on suhkruhaigus, on tal suurenenud risk parodontiidi tekkeks.

Ulatuslik parodontiit võib seada ohtu kogu keha tervise. Igemehaigus võib kaasa aidata diabeedi tekkele.

Oluline on pidev tervisekontroll ja -jälgimine

Diabeetikutel võiks olla asjatundliku hambaarstimeeskonna tugi, mis aitaks parodontiiti ennetada või ravida juhul, kui see on siiski avaldunud. Igemete tervena hoidmiseks vajavad diabeedi diagnoosiga patsiendid pidevat kontrolli, sest tervise halvenemine on vaja tuvastada võimalikult vara.

Veresuhkru tervislik tase on suuõõne probleemide ennetamisel ja ravimisel oluline osa. Sama saab öelda ka vastupidi: hea suutervis aitab diabeeti paremini kontrolli all hoida.

Enamasti ravitakse parodontiiti diabeetikutel ja tervetel inimestel ühtemoodi. Tähtis on ainult meeles pidada, et parodontiiti tuleb alati ravida ja pärast seda on vaja tegeleda igemete hea tervise hoidmisega selleks, et vältida 2. tüüpi diabeedi süvenemist.

Diabeet vajab ravi

Diabeet on tõsine krooniline haigus. Enamasti on tegu isegi eluaegse seisundiga. Enamik diabeedi juhtumeid klassifitseeritakse kas 1. või 2. tüübi diabeediks. Esimene neist on autoimmuunne terviseseisund, mis tähendab, et organismi enda immuunsussüsteem ründab keha. Pankrease beetarakud hävitatakse ja need lõpetavad insuliini tootmise, mistõttu tekib insuliini puudus. Selline diabeeditüüp ilmneb tavaliselt juba lapsepõlves või noorukieas.

Teine diabeeditüüp on krooniline ja selle esinemissagedus on oluliselt kõrgem – peaaegu 90% diabeedi juhtudest – ning seda seostatakse elustiilist tekkinud probleemidega nagu näiteks rasvumine. Selle tüübi puhul on tegemist insuliiniresistentsuse või -vaegusega.