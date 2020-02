Öösel toimetati Tallinna lennujaamast haiglasse koroonaviiruse kahtlusega naine

Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse (ECDC) hinnangul on haigusjuhtude sissetoomise risk Euroopa Liitu jätkuvalt keskmine kuni kõrge, haiguse edasise leviku risk on Euroopas madal tingimusel, et rakendatakse asjakohaseid haiguse ohjamismeetmeid. Terviseameti hinnangul on nakkuse sissetoomise risk Eestisse keskmine.