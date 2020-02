Euroapteek lahkub Eesti apteekide ühendusest

Euroapteegi juhi sõnul tuleks kogu senine reformiplaan tühistada ja seejärel asjaosalisi kaasates puhtalt lehelt uuesti ette võtta. «Sisuliselt oleme olukorras, kus jõustub seadus, mida ei taha ükski turuosaline ega riik. Riigikogusse jõuavad parandus- ja muutmisettepanekud, mille ulatus on ühest äärmusest teise. Tegu on täiesti pretsedenditu olukorraga, kus protsessil pole omanikku, aga ometi minnakse sellega lõpuni,» ütles Kostogriz.

Euroapteegi eesmärk on tagada oma apteegivõrgu jätkuv toimimine, mistõttu on järgnevate kuude prioriteet ettevõttesisesed struktuursed muudatused. «Juhul, kui nii apteegituru osalised kui ka riik on valmis reformiplaani läbimõeldult uuesti alustama, on Euroapteek valmis protsessiga taas liituma,» kinnitas Kostogriz.