Teadlased selgitasid välja, miks tekitavad kõrvaklapid osal inimestel iiveldust

Kuulmise üks oluline funktsioon on ohu õigeaegne märkamine – näiteks on tänaval vaja tajuda müra järgi, kui kaugel on auto või kas see sõidab inimese suunas või inimesest eemale. Kui inimese kuulmine liikluses ära blokeerida, on ühtlasi blokeeritud inimese taju ja see võib põhjustada kehva enesetunnet.