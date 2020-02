Lastefond toetas möödunud aastal haigeid lapsi rekordilise summaga

Tegelikkuses oli abivajadus veelgi suurem ning raskelt haigete laste aitamiseks tuli kasutusele võtta ka reservid. 2019. aastal tasus Lastefond laste raviarveid ning soetas innovaatilisi seadmeid kokku 3 690 000 euro eest, fondilt sai aasta jooksul abi enam kui 600 last. Samuti on Lastefondil hea meel, et Eesti Haigekassa võttis lõpuks üle kallihinnalise ravimi Solirise rahastamise neerupuudulikkusega patsientidele ning tasub selle aasta algusest mitmete elutähtsate aparaatide ning tarvikute eest, mida seni aitas haige lapsega peredele soetada Lastefond. Lisaks said riikliku rahastuse ka Polandi sündroomiga lastele vajalikud rinnaoperatsioonid ning kõrgenenud riski korral ka loote kromosoomhaiguste sõeltestid ehk NIPT testid.

TÜK Lastefond toetab iga kuu rohkem kui 200 last, kes vajavad püsivalt abi näiteks arendavate teraapiate, abivahendite ja hooldustarvikute, ravitoidu, eritoidu ning psühholoogilise nõustamise kulude katmisel. Neile lisanduvad igal aasta lapsed, kes vajavad ühekordset abi näiteks mõne kallihinnalise ravimi, innovaatilise ravi, eluliselt vajaliku aparaadi soetamise või välisravivisiitidega kaasnevate kulude katteks.

Möödunud aastal kulus enam kui pool heade inimeste annetatud summast innovaatilisele geeniravile ning haruldaste haigustega laste ravikulude katmisele. Suve alguses vajas väike Annabel maailma kõige kallimat ravimit Zolgensma ning head inimesed annetasid vaid mõne nädalaga väikese tüdruku geeniraviks 2,2 miljonit eurot.

Sügisel aitas Lastefond erandkorras tasuda 26-aastase Aimari geeniravi eest, makstes poole ravi maksumusest ehk 21 000 eurot. Aimar on olnud terve elu ratastoolis ning vajas abi kõigis igapäevategevustes. Geeniravi tulemusel on tal nüüd võimalus sammhaaval haigusest tingitud tüsistustest terveneda, ta on juba õppinud pead hoidma, istuma ning ei pea võtma enam ravimeid, millele kulus aastas ligi 10 000 eurot.

Eelmisel aastal aitasime heade inimeste abiga 17-aastast Katerinat, kellel oli raske neerupuudulikkus ning kes vajas kallihinnalist ravimit Soliris, mille aastane kogukulu oli arstide koostatud raviplaani kohaselt enam kui 300 000 eurot. Tänu Solirisele sai Katerina eelmise aasta suvel neerusiirdamise järjekorda ning sügisel siirati talle Tartu Ülikooli Kliinikumis uus neer. Tüdruku tervis on niivõrd paranenud, et ta plaanib sel kevadel asuda õppima Tartu Kunstikooli. 2020. aasta algusest rahastab Solirise ravi neerupuudulikkusega patsientidele Eesti Haigekassa.

Lastefond aitas soetada mitmeid eluks vajalikke aparaate, et väikesed patsiendid haiglast koju pääseks, aga ka köhimisaparaate, et lapsed haiguste tüsistustest tingituna haiglasse ei satuks. Detsembris jõudis Tartu Ülikooli Kliinikumi enam kui 500 000 eurot maksev kõnnirobot, et Lõuna-Eesti ja Kesk-Eesti väikesed patsiendid saaksid kaasaegset taastusravi kodule lähemal. Seni oli kõnnirobot olemas vaid Tallinnas ning Haapsalus.