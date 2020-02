Globaalse uuringu tulemusel selgus, et enamik naisi pole oma rindadega rahul

Naised, kes oma rindadega rahul polnud, tunnistasid, et ei kontrolli regulaarselt oma rindu, et tuvastada võimalikke muutuseid. Iseseisvalt rindade regulaarne kontrollimine on oluline osa rinnavähi ennetamisest ning negatiivse kehakuvandiga naised võivad sellele vähem tähelepanu pöörata. Teadlaste sõnul on oluline probleemiga tegeleda, sest negatiivne kehakuvand võib seetõttu mõjutada ka naiste füüsilist tervist.