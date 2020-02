Kas surm on valus või hoopis eufooriline kogemus?

Surma hetkel lülitub aju välja ning teadlased arvavad, et see võib juhtuda viisil, mis põhjustab hetkelise eufooria tunde. Seda on raske uurida ning enamik teadmisi pärineb peaaegu surmaga lõppenud kogemustest. Neuroanatoomiaga tegelev teadlase Jill Bolte-Taylori sõnul tundis ta kogu vasaku aju poolkera tegevuse lõpetanud insuldi järel täielikku eufooriat.

Seni avaldamata uuringust on selgunud, et mida lähemal on inimene surmale, seda suurem on tema organismis stressihormoonide tase. Kroonilisi haiguseid põdevatel inimestel suureneb organismis ka põletiku tase. 2011. aastal korraldatud uuringust on selgunud, et suremise hetkel vabanes rottide ajudes kolmekordne kogus serotoniini ehk õnnehormooni ning teadlased arvavad, et sama võib juhtuda ka inimestega.