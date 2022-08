Miks on just neis piirkondades kõige rohkem 100-aastaseid?

3. Sardiinina on eriline selle poolest, et saarel on naiste ja meeste oodatava eluea vahe väiksem kui mujal maailmas. Sardiinias süüakse rohkelt häid oomega-3 rasvhappeid sisaldavaid toite, nagu kala, oliiviõli, pähklid, ja kitsepiimast valmistatud juustu. Samuti süüakse saarel rohkelt teravilju, kaunvilju, puu- ja juurvilju, mis kaitsevad organismi vananemise eest.

4. Loma Linda asub California osariigis ning selle piirkonna elanike pikaealisuse saladus peitub selles, et piirkonna toitumist on mõjutanud Seitsmenda Päeva Adventistide elustiil ja kombed. Nimelt väldivad adventistid suitsetamist, alkoholi ja panevad rohkem rõhku füüsilisele aktiivsusele ning tervislikule toitumisele. Teadusuuringutest on selgunud, et traditsioonilist toitumist järgivad adventistid elavad kümme aastat üle riigi keskmise oodatava eluea.

Adventistid toituvad enamjaolt taimselt ning tänu sellele on neil Ameerika Ühendriikides kõige madalam südamehaiguste risk ja kõige vähem ülekaalu ning rasvumist. Nende toitmine koosneb suuremas osas täisteratoodetest, pähklitest, kalast, puu- ja juurviljadest ja kaunviljadest. Adventistid väldivad töödeldud toite ja lisatud suhkrut ning eelistavad looduslikke suhkru allikaid nagu datlid ja puuviljad.

5. Nicoya piirkond Costa Rical on tuntud maitsvate ja tervislike toitude poolest ning piirkonna elanikud on normaalkaalus, kogevad vähem stressi ja on füüsiliselt aktiivsemad. Nicoya on eriline ka selle poolest, et sealsed mehed on tervemad kui mujal piirkondades.

Kolm piirkonna kõige olulisemat toiduainet on oad, mais ja kabatšokk. Teised armastatud toiduained on maguskartul, koriander, papaiad, virsikud ja banaanid. Need toidud sisaldavad suures koguses kiudaineid ja antioksüdante, mis kaitsevad organismi rakukahjustuste eest ja aitavad ennetada mitmeid kroonilisi haigusi.