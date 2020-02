Viagra võib kahjustada silmanägemist

Arstide hinnangul on Viagra enamikule meestest ohutu ja värvipimedus on haruldane kõrvaltoime. Sellegipoolest ei soovita eksperdid lubatud kogust ületada, sest liiga suur doos ei pruugi vereringes lahustuda ning jääb mitmeks päevaks organismi. See võib põhjustada kõrvaltoimeid nagu värvipimedus. Samuti võib juhtuda, et inimene näeb kõike sinistes toonides ega suuda vahet teha punastel ja rohelistel värvidel.