Arstid: avalikes kohtades tuleks suitsetamine keelata

Uuringute põhjal hakkaks üks kolmandik suitsetajatest sellise keelu puhul e-sigarette kasutama. 2007. aastal keelati Inglismaal tööpostil ja ühiskasutatavates ruumides suitsetamine ning sellele järgnevalt on vähenenud suitsetamisest tingitud südamehaiguste risk, sest keelu järel loobus suitsetamisest ühe aasta jooksul ligi 400 000 inimest.

Suitsetamine ja passiivne suitsetamine suurendab oluliselt dementsuse, südamehaiguste ja vähi riski ning teadlaste hinnangul hingab linnas elav mitte-suitsetaja päevas sisse kahe-kolme sigareti jagu tubakasuitsu. See tähendab, et suitsuga puutuvad kokku lapsed, rasedad ja kroonilisi haigusi põdevad inimesed, kes on tubaka vastu tundlikumad.