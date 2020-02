Uus uuring avastas olulise seiga koroonaviiruse leviku kohta

Uue uuringu kohaselt toimusid peaaegu pooled algsetest koroonaviirusesse nakatumistest haiglas, vahendab CNN. Lisaks nähti, et enamik viiruse levimisest ei ole iseloomulik n-ö superlevijale. Superlevijad on viirused, mille puhul üks patsient nakatab mitut teist inimest. Näiteks võib bronhoskoopia ehk protseduur, kus arst sisestab patsiendi kopsu toru, nakatada mitut inimest.

Uuringust selgus, et paljud patsiendid ja tervishoiutöötajad nakatusid haigla erinevates osades. Lisaks on viirusinfektsioonil palju erinevaid väljundeid ning vaid haigeks jäänud patsiente testiti. See tähendab, et haiglas toimus tõenäoliselt rohkem viiruse edasikandumist. Seega sarnaselt teistele koroonaviirustele, SARSile ja MERSile, levib Wuhani viirus haiglates.

Kuna viirus paistab olevat üsna kiiresti leviv, siis on erilise riski all tervishoiutöötajad. Viirusele ei ole sarnaselt gripile ja hingamisteede viirushaigustele, leitud ravi. Hiina pingutused viiruse ohjeldamisel võivad selle levikut aeglustada ja aidata haigusjuhtude tehtud kahju vähendada.

Olulisim on kaitsta tervishoiutöötajaid ja teisi, kes haigete eest hoolitsevad. See tähendab näiteks, et vaid kergete haigussümptomitega inimesed ei kanna haigust edasi, kõik haiglas viibijad kannavad näomaske, nakatunud töötajad ei jätka töötamist ja nakkusohtlikke protseduure, nagu bronhoskoopiat tehakse vaid isoleeritud ruumides.