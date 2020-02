Kui tihti tohib võtta SOS-pilli?

SOS-pill võiks olla igal seksuaalselt aktiivselt inimesel kodus olemas, et hädaolukorras ei peaks jooksma apteeki ning pilli saaks sisse võtta võimalikult kiiresti. Mida kiiremini pärast kaitsmata vahekorda tablett võtta, seda suurema tõenäosusega see toimib. See toimib 72 tunni jooksul pärast kaitsmata vahekorda ning blokeerib ovulatsiooni, mis tähendab, et munasarjadest ei vabane munarakk, mida viljastada. Juba olemasolevat rasedust SOS-pillid ei katkesta.

SOS-pilli peaks kasutama vaid juhul, kui tavaline kaitsevahend alt veab. Kondoomid võivad vahekorra käigus puruneda või pikema või tempokama vahekorra käigus ära tulla. Beebipillide mõju võib väheneda näiteks siis, kui pärast pilli võtmist tekib kõhulahtisus või oksendamine.

Kui naine satub mitu korda järjest olukorda, kus ainus variant raseduse vältimiseks on SOS-pill, tuleks pidada nõu arstiga, et selgitada välja, mis oleks parim pikaajaline rasestumisvastane vahend. Selleks võib olla kas spiraal, beebipillid või implantaat. Kui kondoom sageli puruneb, on võimalik, et paar ei kasuta kondoome õigesti või kasutatakse vales suuruses kondoome.

Olgugi et SOS-pill on võrdlemisi tõhus (75–89 protsenti) viis raseduse vältimiseks, ei ole mõeldud regulaarseks kasutamiseks. Sellega kaasneb mitmeid ebameeldivaid kõrvaltoimeid nagu iiveldus, krambid, ebaregulaarne veritsus, ebaregulaarne menstruaaltsükkel ja meeleoluhäired. Samuti on kindlaks tehtud, et naised, kelle kehamassiindeks on üle 30, peavad arvestama sellega, et tavaline SOS-pill võib nende puhul olla nõrgema toimega.