Nelja rinnaga naine läks suure summa eest noa alla

22-aastane Phoebe Ellis tundis end oma füsioloogilise eripära tõttu väga ebakindlalt ja õnnetult – naisel kasvasid kaenlaaluste kõrvale rindu meenutavad moodustised. Ellis oli terve teismeea vältel depressioonis ning häbenes oma keha. Tüdruk kandis vaid lohvakaid riideid ning mõtles sageli enesetapule. Samuti vältis naine intiimsuhteid, sest ei tahtnud, et partnerid teda alasti näeksid.

Ellise ekstra rinnad põhjustasid talle menstruatsiooni ajal ka valu, sest nagu tavalised rinnad, reageerisid ka need hormonaaltasakaalu kõikumisele. Enne diagnoosi arvas Ellis, et moodustised on lihtsalt rasvkude või lausa vähkkasvaja.