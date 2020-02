Loe, miks hakkab tüdrukutel puberteet järjest varem

Kopenhaageni Ülikooli teadlased analüüsisid 38 varasema uuringu andmeid ning leidsid, et kui tavaliselt peaks puberteet algama 12-13-aastaselt, algab see nüüd Euroopas juba 10-aastastel tüdrukutel. Varane puberteet suurendab hilisemas eas vähi ja südamehaiguste riski ning sellega kaasneb ka varasem menopaus.

Teadlaste hinnangul mõjutab puberteedi algust liigne kehakaal ja toitumine, mis häirib hormonaaltalitlust. Uuringutest on selgunud, et rasvunud tüdrukutel algab puberteet kaks korda suurema tõenäosusega varakult kui normaalkaalus tüdrukutel.

Ülekaal põhjustab insuliiniresistentsust, mis suurendab omakorda östrogeeni ehk naissuguhormooni taset ning suurema östrogeeni sisalduse tõttu võib puberteet varem alata. Teine põhjus on see, et toidulaual ja joogivees sisalduvad endokriinsüsteemi tööd häirivad kemikaalid jõuavad regulaarselt inimorganismi ja mõjutavad hormonaaltasakaalu.