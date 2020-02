Treenitud koer päästis metsatukas kokku kukkunud suhkruhaige poisi

«Ma viskasin puu alla pikali ja mu koer tuli minu juurde, ta hakkas togima mind ja haukuma ja lakkus ka ja siis tuli õe koer, kes nägi, et mul on midagi valesti ja läks isa kutsuma. Ta käis mitu korda, aga isa ei saanud aru,» rääkis Oskar «Aktuaalsele kaamerale».

Lõpuks tekkis isal kahtlus, et midagi on valesti, kui koer pidevalt haugub ja laps hüüetele ei vasta ja ta läks last otsima.