Teadlased selgitasid välja, kuidas ennustada ette Parkinsoni tõve arengut

Suurbritannia teadlased töötasid välja lihtsa testi, mis põhineb vereanalüüsil ning aitab arstidel märkimisväärse täpsusega prognoosida, kas ja kuidas inimesel Parkinsoni tõbi kulgeb. Diagnostika põhineb põletikulistel biomarkeritel ja rakkude vananemisest märku andvatel näitajatel. Uuringu eesmärgiks oli tuvastada kõige informatiivsemad biomarkerid.

Kolme aasta vältel võrreldi uuringus osalenud inimeste verenäitajaid ja kognitiivsete ning motoorsete funktsioonide seisu. Kogutud andmeid võrreldi 99 terve ja samas vanusegrupis inimese näitajatega.

Selgus, et geenide p16 ja p21 aktiveerumise näitajad ning veres leiduvad põletiku biomarkerid võimaldasid prognoosida haiguse kulgu. Kuna Parkinsoni tõbi kujuneb välja mitme aasta jooksul, on biomarkerite tuvastamine äärmiselt oluline, et haiguse staadiumile vastava raviga saaks alustada võimalikult vara.

Mis on Parkinsoni tõbi?

Parkinsoni tõbi on üks kõige levinumaid neuroloogilisi haiguseid, mis areneb välja mitme aasta jooksul ning avaldub üldiselt keskeas või kõrgemas vanuses. Haigus on krooniline ning mõjutab kogu kesknärvisüsteemi. Lisaks põhjustab Parkinsoni tõbi liikumishäireid. Eestis on kokku umbes 2500 Parkinsoni tõvega inimest. Rohkem infot Parkinsoni tõve kohta leiab Eesti Parkinsoniliidu leheküljelt.