Mida ootab vähiga lapse pere?

Igal aastal saab Eestis vähidiagnoosi umbes 50 last ja noorukit. «Lapsevanema esimene mõte on sageli see, et vähidiagnoos võrdub surmaga, aga tänapäeval see enam nii ei ole - viiest lapsest neli saab terveks,» rääkis Merilai ja lisas, et tema kui tugiisiku esimese ülesanne ongi anda perele lootust ja usku.

Lapse vähk on Merilai sõnul täiskasvanu omast tihti agressiivsem ja selle ravi kurnav. «Turvatunnet annavad lapsele, eriti väiksemale, kõigepealt vanemad, kuid enne peavad täiskasvanud endaga toime tulema.» Vähidiagnoos mõjutab kogu peret. «Hakkamasaamine sõltub palju elukogemusest ja antud hetke taustsüsteemist.» Tihti vajab pere kedagi, kellega rääkida ja kellelt abi paluda. «Mina olengi see 24 tundi jalgel ja neljal rattal liikuv tugipakett, kes leiab ja vahendab vajalikku abi, olgu psühholoogilist, majanduslikku või midagi kolmandat,“ selgitas Merilai oma tööd.

Vähihaige lapsega pere sõbrale soovitab Merilai lihtsalt olemas olla. Vahepeal tahavad ka vanemad olla nõrgad, nutta sõbra najal ja loota, et sõber oleks sel hetkel tugev. «Ärge küsige, mida te teha saate, vaid lihtsalt olge ja tehke - jagage uudised oma elust, viige sõbrale kasvõi toidupoe kinkekaart,» lausus Merilai.

Vähihaigete laste vanemate liitu tuntakse kevadiste Pardirallide järgi ja partide mõõduvõtmine toimub Kadriorus ka tänavu. «Iga kord vaatan neid inimesi seal ja tahaksin kõigile öelda, kui te ainult aru saaksite, kui palju teist on abi, see on kirjeldamatu tänutunne, sest tänu teile saamegi vähilastega peredele abi pakkuda,» rääkis Merilai.